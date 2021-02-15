【1】台灣輸出越南確診 已鎖定對象

越南前天新增4名新冠肺炎境外移入案例，其中1人為台灣輸出個案，係上月底赴越南的女性。中央流行疫情指揮中心表示，外電報導出爐後，14日上午有和越南聯繫，但當地還在過年尚未回應，目前已透過移民署鎖定1人，正在進行調查。指揮官陳時中指出，這些個案都會當作本土個案來做疫調，讓火花不要變成大火。

【2】馬江趙3巨頭同框 喊大團結

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣及重回國民黨的中廣董事長趙少康14日一同到新北市三重先嗇宮參拜，由於趙少康表態參選黨主席和2024總統，3人同框格外引人注目。趙少康表示，來是表示團結，因為團結很重要，2016、2020年國民黨選輸，就是因為不團結，所以2024一定要團結。

【3】牛年開紅盤 資金行情可期

台股周三（17日）開紅盤，上周美股仍維持強勢，標普500指數一周上漲約1.23%，那斯達克指數上漲1.73%，台積電ADR上漲8.1%，美元指數上周跌約0.6%。分析指出，春節假期休市期間國際股市不弱，美元指數回測90，台幣仍有升值空間，台股資金行情可期，節後多頭走勢可望延續。

【4】5鮮肉牛轉星運 驊森CP事業旺

陳昊森、曾敬驊、朱軒洋、劉子銓和黃冠智，5位影壇小鮮肉在2020年都交出亮眼成績單，2021年是否能延續旺運，在影劇圈發光發熱？該注意些什麼來趨吉避凶？且看星座專家鄭嘉琳和姓名學老師江紘均的分析。

【5】年節居家擺設 牛轉亨通

農曆新年是對於華人最重要的節日，而客廳作為團圓、接待外賓的空間，更是展示主人品味的重要場域，若能利用些許如壁畫、擺飾等精品軟裝潢，更能展現出格調，而台灣琉璃品牌tittot琉園、精品代理旺代企業、國裕生活等廠商，皆推薦不少藝術擺設，提供消費者居家擺設的靈感。

(中時新聞網)