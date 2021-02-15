選擇吃全熟牛排很漏氣？美食專家分享，去西餐廳吃飯，選擇點全熟牛排恐被嘲笑不懂吃，但其實執意要吃全熟牛排的人可能更懂吃，因為熟知餐廳的套路，擔心食材不夠衛生乾淨，恐讓人拉肚子，因此不要再亂嘲笑這種人，因為連店內員工都大讚他們不是吃貨就是內行。

專寫美食的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食 》日前發文分享，在西餐文化中，牛排的成熟成度多以奇數為主，像是一分熟、三分熟、五分熟與七分熟，且幾乎沒有人會點全熟的牛排吃，因為牛肉的纖維較多，煮至全熟的話會使口感較差。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，但部分的餐廳在選用食材方面，大部分的人覺得不是很放心，若選擇吃半生不熟的牛排，就很可能會拉肚子，再者，有些人並不喜歡生肉的味道與口感，覺得會有股腥味，因此吃牛排也習慣點全熟。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，身邊一位在西餐廳工作的朋友說，牛排的食材並不完全衛生乾淨，有些牛排是冷凍處理，客人點餐後解凍直接煎熟，因此牛排當然會有些腥味，且牛肉本身也含有細菌，因此害怕拉肚子的人，為腸胃健康著想，盡量選擇吃全熟牛排，因為即使肉品不新鮮，也不用擔心吃壞肚子。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，直接點全熟牛排的人也許是了解西餐廳的套路，因此對於其他熟度都不放心，若遇到千萬不要嘲笑他們，因為他們可能比你更內行，畢竟就連服務員也常常誇獎這種人，不是吃貨就是內行。

(中時新聞網)