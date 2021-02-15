百萬YouTuber「愛莉莎莎」去年底拍攝「肝膽排石法」影片引發爭議，今年以來又與醫護人員隔空交火，堅不道歉；這兩天態度丕變，先是前晚針對自己關留言向網友致歉，昨晚再對自己不夠謹慎正式道歉，同時下架2部被質疑誤導民眾的影片。

「愛莉莎莎」在YouTube推出「肝膽排石法」影片，宣稱喝橄欖油混合液可排出體內膽結石，遭醫師YouTuber「蒼藍鴿」打臉，醫界也有不少醫護人員跳出來，指責「愛莉莎莎」提供錯誤訊息，恐造成民眾身體負擔甚至傷害。

「愛莉莎莎」昨天深夜發布道歉影片，她表示，各界的批評與指教她都收到了，對於本身作品不夠嚴謹，向外界說聲「對不起」，她也寄信跟「蒼藍鴿」道歉。她坦承，影片中大量引用書本資訊，以及健康節目的內容，「對於自己缺乏足夠的醫療背景及知識，就貿然抨擊醫生，向大家道歉。」

「愛莉莎莎」解釋，她以前身體非常差，幾乎每個月都要掛急診，後來覺得健康有明顯改善，便急著把自己的經驗分享給大家，但這樣的養生方法可能不適用每個人，也尚未獲得主流醫學認可，甚至對於某些特定族群具危險性，「無論是第一部或第二部影片，都有做得不夠好或做錯的地方，再次道歉並下架影片。」

她提醒，進行各種療法之前，一定要諮詢過專業醫師。未來若再拍攝相關影片，也一定會請教更多具專業背景的人；她知道自己是有影響力的網紅，「做事、說話都要多方查證，謝謝大家的批評與指教。」

(中時新聞網)