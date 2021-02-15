持續對抗新冠肺炎疫情及超前部署，台中市政府經濟發展局積極審核醫療口罩工廠新設登記申請案件，全力加速核發工廠登記核准證號，以協助業者續向台中市食品藥物安全處及衛生福利部申辦相關認證，去年起已有10餘家新設工廠，陸續獲准投入國家醫療口罩製造生力軍行列，有助於政府掌握未來能動員的口罩需用量。

經發局長張峯源表示，台中為工具機製造重鎮，善用在地優勢，積極扶植台中醫療口罩工廠新設登記，除了因應全球趨勢協助業者掌握商機外，在疫情多變難測之際，也能超前部署以備不時之需。

經發局指出，經洽詢已上軌道的上好生醫科技股份有限公司、將元行股份有限公司、丁茂科技實業有限公司等相關業者表示，在目前供需穩定下，為體恤辛勞員工安心過年，新年連續假期尚無排班生產計畫，但也表達願意配合政府防疫，適時投入生產需用的醫療口罩。

經發局強調，對於轄內已投入生產的各醫療口罩工廠過去一年來的辛勞表達感謝，隨著新年連續假期到來，也期盼國內疫情漸趨緩和、市民均平安健康。台中市政府將持續努力部署，做好防疫工作。

(中時 )