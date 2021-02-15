內政部為提升辦理不動產登記便利性，自去年3月起，推出土地登記「線上聲明」措施，登記名義人不用親自臨櫃核對身分，也不必向戶政事務所申請印鑑證明，只需線上登錄資訊，可節省民眾時間金錢，不用再來回奔波，歡迎多加利用。

地政局指出，土地登記線上聲明措施可分為3步驟，首先是當事人以自然人憑證於指定網站「數位櫃台」( https：／／dc.land.moi.gov.tw )，登錄不動產標的、辦理事項、取得權利人及委託代理人姓名、聲明期限等相關聲明登記資訊；其次由開業地政士或律師等專業代理人，核對當事人身分後，以其自然人憑證驗證聲明。

最後，登記申請書記明線上聲明序號或檢附驗證後的線上聲明登錄表後，併同其他土地登記應附文件，由代理人向登記機關送件。登記機關受理後，將據網路聲明及實體案件確認當事人真意，以保障民眾權益。如需瞭解相關服務內容，可向地政局04-22218558或台中各地政事務所洽詢。

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