宜蘭縣冬山鄉義成路一段今天（15日）清晨5時許忽傳巨響，駕駛小客車的莊姓男子疑因失控撞上民宅及路牌，造成座車起火燃燒，民眾報案並下樓查看，莊男第一時間被報案人拉出脫困，並已送往醫院救治中。

宜蘭縣消防局獲報後，出動冬山、羅東分隊救災人車前往搶救，消防人員抵達後迅速控制、撲滅火勢，所幸莊男未遭火勢波及，不過莊男仍因車禍造成頭部外傷、右大腿變形，車禍原因由警方調查、釐清中。

(中時 )