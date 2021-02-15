宜蘭轎車失控撞民宅後起火 駕駛卡在車內被路人急拖出 08:162021/02/15 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莊姓男子駕車疑因失控撞上民宅及路牌，車輛因此起火燃燒。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣冬山鄉義成路一段今天（15日）清晨5時許忽傳巨響，駕駛小客車的莊姓男子疑因失控撞上民宅及路牌，造成座車起火燃燒，民眾報案並下樓查看，莊男第一時間被報案人拉出脫困，並已送往醫院救治中。 宜蘭縣消防局獲報後，出動冬山、羅東分隊救災人車前往搶救，消防人員抵達後迅速控制、撲滅火勢，所幸莊男未遭火勢波及，不過莊男仍因車禍造成頭部外傷、右大腿變形，車禍原因由警方調查、釐清中。 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄 駕駛卡車內慘死 北市男子下計程車跌坐在地 先後遭2車輾過身亡 (中時 ) #莊男 #駕駛 #轎車 #撞民宅 #受傷送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投埔里鬧區傳槍響 男子談判口角遭1槍擊斃 2匪駕車逃 17:322021/02/13 社會 北市59歲男下計程車跌坐地 慘遭2車輾過爆頭亡 07:402021/02/13 社會 金門轎車自撞路樹 回娘家5人受傷送醫 18:352021/02/13 社會 埔里警4小時速逮槍擊犯 林明溱年初三親自嘉勉 17:032021/02/14 寶島 金城武樹輸了 伯朗大道轎車衝田中遊客搶拍 背後真相惹鼻酸 18:012021/02/14 社會 情侶談判秒變車震 分手見證人隔座椅看活春宮徹底崩潰 17:442021/02/13 國際 北市拾荒婦遭撞卡車底拖行數百公尺慘死 無良駕駛落跑被捕 09:562021/02/13 社會 台中夜店凌晨爆發混戰 警遭折疊刀刺手 對空開4槍壓制 09:032021/02/15 社會 大年初一台南傳兄持鐮刀追砍弟 遭羈押禁見 17:552021/02/13 社會 嘉義14歲少年凌晨無照騎車自撞 頭破腦漿四溢身亡 10:352021/02/14 社會 影》連續「碰碰碰」！美公路重大車禍 133車連環撞釀6死 08:582021/02/12 國際 社會熱門新聞 聚會試車失控自撞 BMW新車慘成廢鐵 2人飛出車外亡 - 社會 孕妻突血崩欲取消旅遊 台東民宿暖回一句話萬人狂讚 - 社會 雲林輾狗男深夜到靈堂下跪喊：我才是畜生 小黑闔眼安息了 - 社會 老外網紅揭台灣人「5大壞習慣」：超沒禮貌 - 社會 奇案／北市內湖突傳火警！23歲女星陳屍廚房 劇組「以為耍大牌」聞噩耗傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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