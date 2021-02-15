55歲男星董至成前年頂著「杉菜爸爸」的名號，赴大陸拍戲，不過去年因疫情而返台發展，但董至成的通告量卻不如預期，且又加上失婚打擊，幸好董至成轉戰直播平台，改當叫賣哥，而積極發展副業的董至成，近期則轉戰食品業，並將在年後推出個人品牌水餃「懂餃子」。

董至成年過半百仍在2018年毅然放下握了12年的主持棒、離開節目《綜藝大集合》，以「杉菜爸爸」的名號到大陸拍戲，不過2020年因受新冠肺炎疫情影響，董至成都在台灣，他積極回鍋綜藝節目之外，董至成也當起叫賣哥，轉戰直播平台當來賓。

所幸董至成靠著多元發展，開拓了另一個生存之道，也陪他熬過失婚的低潮，根據《鏡週刊》報導，董至成近期就準備進軍食品業，投資百萬推出個人品牌水餃「懂餃子」，初次試水溫的董至成，先推出2種口味，預定農曆年後將在超市上架。

為了打響個人品牌水餃的知名度，董至成也找來好友林志穎幫忙宣傳，原來林志穎當年和董至成合作《放羊的星星》，2人多年來依舊維持好交情，同時，董至成也強調，水餃一定會送給前妻和兒子享用。

打開董至成的臉書，其實他近期就積極在臉書曬食材照宣傳，適逢新春董至成還推出禮盒，而在過年期間董至成也不忘曬煮水餃影片，並預告即將開賣，積極為個人水餃宣傳。

(中時新聞網)