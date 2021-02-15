國民黨立委許淑華農曆年節期間公布「許個好年」系列春聯，除了傳統樣式春聯，還有多款正方形樣式，上面有許扮成各種Q版造型的模樣，並各自寫著不同賀年詞，設計獨特廣受喜愛，實體早早被搶領一空，得特別加開數位檔案供民眾自行影印。昨日（14）大年初三恰逢西洋情人節，許刊出「人氣爆棚」春聯，一日內即獲得超過1.2萬個讚，網友紛紛留言：「情人節快樂！」

許淑華為農曆新年設計一系列「許個好年」春聯，款式多元，包括傳統長條形上面寫著「許個好年」4字款式，也有正方形上面各自有著不同賀年詞與不同Q版造型。10日許才與南投竹山鎮紫南宮主委莊秋安合體公布傳統型春聯，自12日除夕起更連日陸續公布正方形Q版春聯，上面寫著「大年初一 貴人超多」、「大年初二 華麗登場」、「大年初三 人氣爆棚」、「大年初四 狂賺猛賺」。

其中，在昨日情人節這天刊出的「大年初三 人氣爆棚」春聯，Q版許淑華著唐裝、手拿風車，一身紅黃扮相洋溢著喜氣，才刊出不到一日就獲得超過1.2網友按讚、超過400則留言與近百次分享，可見人氣確實爆棚，堪稱藍營網路人氣王。

網友也紛紛回應：「委員妳讓我戀愛了！情人節快樂」「牛氣沖天、犇向幸福！祝褔淑華姐情人節快樂」、「美麗大方的淑華委員、是大眾情人、人氣爆棚、情人節開心快樂！」「女神，情人節快樂」、「有妳在每天都是情人節」。

(中時新聞網)