上半季還在SBL高雄九太效力的布蘭登，如今確定改名大勝加盟PLG新竹街口攻城獅，成為史上首位同季待過台灣雙聯盟的洋將，原本攻城獅一度不打算招募大勝，卻因考慮到雷特上半季遲遲無法融入球隊，且體能、體型仍有問題，最後仍讓大勝加盟，以下是攻城獅發布的新聞稿：

『新竹街口攻城獅職業籃球隊於15日宣布布蘭登・大勝(Branden Dawson)正式加盟，攻城獅球團期許他的加盟能為球隊帶來更多勝利，故取中文名為「大勝」，大勝先前征戰第18季SBL超級籃球聯賽上半季，在各項數據皆名列前茅，場均19.4分、14.9籃板、2.2抄截、2阻攻，是為全方位戰將，勢必能為攻城獅帶來改變。

同時攻城獅球團也正式註銷雷特(Julian Wright)，高景炎總經理表示：「雷特是名非常敬業且技術全面的球員，在場上與場下皆能看出他的努力，可惜經過上半季磨合後還是較難融入球隊球風，所以球團忍痛割愛，非常感謝他為攻城獅做的所有貢獻，也祝福他未來籃球生涯發展一切順利。」

目前大勝已投入攻城獅球隊訓練數次，非常期待於P. LEAGUE+登場，林冠綸總教練表示：「希望憑藉大勝優異的活動能力，為球隊帶來更多衝擊籃框的攻擊，提升攻防兩端速度，除此之外，目前新竹街口攻城獅團隊防守籃板數據暫居聯盟末位，也期待大勝能助球隊鞏固更多防守籃板。」新竹街口攻城獅已於日前開訓，也期盼獅紫軍們能在下半季持續到場應援，與攻城獅一同捍衛主場。』

(中時 )