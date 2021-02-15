緬甸今天凌晨恐將斷網斷電，美國大使館指出有跡象顯示仰光有軍事行動。緬甸媒體工作者研判這是政變以來最關鍵的一天，軍方可能要大規模逮捕抗議領袖以及罷工的醫護人員。

緬甸軍方1日發動政變，推翻民選政府，拘捕實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），緬甸民眾發起「緬甸公民不服從運動」，抗議軍方奪權，越來越多政府公務員加入了抗議行列，還有許多醫護人員罷工響應抗議，軍政府迄今逮捕了約400名社運人士。

緬甸各界盛傳今天凌晨1時到9時網路將被切斷，緬甸民眾14 日晚間不斷在社群媒體上傳載滿軍人的軍車、坦克車和水砲車在第一大城仰光街頭行駛的畫面。

美國駐緬甸大使館昨天晚間發出公告指出，有跡象顯示仰光有軍事行動，且今天凌晨1到9時可能會斷網，美國大使館呼籲在緬甸的美國公民在晚間8時到隔日凌晨4時的宵禁時間內，待在安全的庇護處所。

一位在緬甸工作的媒體工作者接受中央社訪問時表示，今天凌晨將是緬甸政變以來最關鍵的一晚，除了斷網之外，還可能會斷電，他研判軍政府的目標在逮捕主要的抗議領袖之外，還要逼醫護人員回到工作崗位上。

他判斷軍方可能會有大規模的掃蕩行為，目標在控制整個城市，也要斷了抗議人士之間的溝通網路。

加拿大、丹麥、捷克、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典、挪威、瑞士、英國和美國駐緬甸大使今天晚間發表聯合聲明指出「全世界都在看」。

聯合聲明呼籲緬甸軍警不要使用暴力對待抗議人士和民眾，並譴責逮捕政治領袖、異議分子以及公務員的行為，他們支持緬甸民眾追求民主、自由、和平和繁榮的行為。

(中央社)