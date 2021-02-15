過年除了吃團圓飯、到戶外走春之外，不少人也會約親朋好友來場「方城之戰」，但要怎麼樣才能在牌桌上贏得好彩頭呢？香港網站《More》日前就整理出8個打牌的招財必殺技，讓你穩贏不輸，手氣旺到翻！

1、看黃曆了解對沖

任何的玄學術數都最講究時辰、日子，想在打麻將時運勢爆棚，記得在當天先打開黃曆，看看當天干支和自己生肖有否對沖。例如屬豬的朋友如果看到黃曆當天干支是丁巳日，巳代表蛇，而蛇和豬相沖，所以當天便不宜打麻將，因為你的牌運將會受到氣場影響。

2、背有靠山

打牌千萬不要背對打開的門口，因為這樣代表你沒有貴人幫助而且與橫財無緣。因此最好背有「靠山」，坐在背向牆壁的位置最好。

3、開門見財神

在家中打麻將最忌諱背對打開的大門，有「送走財神」之意，除了會輸錢外更容易引起牌桌上的紛爭，因此應該要面向大門以便「迎財神」。

4、人品好、心境好、牌運自然好

跟電影《嚦咕嚦咕新年財》劉德華最常講台詞「人品好，牌品自然好」一樣，做人和打牌一樣，最重要的就是要保持良好的心境。如果真是很想「大戰四方城」的話，記得挑選自己心情好的日子，說不定將會為你帶來意外之財喔。

5、橫樑不壓頂

頭上如有橫樑壓頂會讓主要運氣受影響，減弱偏財運。另外，在很狹小空間打麻將，四周的壓迫感會讓你打牌有壓力，也會讓你很難贏錢。

6、借生水催橫財

可以在東方、北方或南方有水池、噴泉的地方開枱，可以令自己偏財運更旺。

7、催旺橫財位

每年的財位都會不同，今年的財位在西北方，可以嘗試在財位放置一些旺財的水晶或吉祥物擺設，如富貴竹、銅鈴鐺、風鈴等等。自己身上也可以多多佩戴相關招財飾物，都有提升偏財運的功效。

8、必殺技「圍著麻將桌走一圈」

此為在牌桌上連輸之人流傳的轉運祕法，有人曾經在打牌連輸3圈後去上廁所，回來後繞著麻將桌走了1圈，並在心中默唸：「衰運別再跟著我啦」，結果沒想到果真在第4圈就開始瘋狂贏錢。

(中時新聞網)