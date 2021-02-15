台中市青海路一家夜店15日凌晨傳出混戰衝突，全案正由警方偵辦中。（翻攝自臉書台中踢爆網）

台中夜店凌晨爆發混戰 警遭折疊刀刺手 對空開4槍壓制

26歲的盧姓男子等人，15日清晨4時許，在台中市西屯區青海南街上因喝得爛醉如泥發生口角，中市警第六分局執行守望勤務警力發現，為避免衍生進一步肢體衝突，上前排解之際，遭酒客持折疊刀劃傷及噴辣椒水，員警立即對空鳴槍4槍示警，並由現場15名警力迅速壓制犯嫌，嚴正執法強勢逮捕，依刑法加重妨害公務罪及傷害罪嫌移請地檢署嚴辦。

警方指出，六分局執行守望員警，於今天清晨4時許，發現盧男等5人泥醉有口角糾紛，上前了解時，員警發現盧嫌持摺疊刀，欲制止時不慎遭劃傷，員警強力制伏盧嫌，並押解進巡邏車之際，另名21歲的印姓男子持自備辣椒水攻擊其他執勤員警。

警方表示，當情況緊急下，員警對空鳴槍4槍控制現場，將盧等5名在場人帶返派出所釐清涉案案情，訊後盧、印2嫌依刑法加重妨害公務罪及傷害罪嫌移請地檢署嚴辦；受傷員警分別送往台中榮總及林新醫院，診治後均無大礙。

第六分局強調，刑法第135、136條修正案，已於110年1月20日總統公布施行，並於1月22日生效，刑法加重妨害公務罪，罰金從9,000元提高到30萬元，持凶器、危險物品或駕駛動力交通工具犯案，加重刑度為有期徒刑6月至5年，公然聚眾改為「在公共場所或公眾得出入之場所，聚集3人以上」，以彰顯公權力不容被挑戰，嚇阻持械攻擊或駕車衝撞，還給員警安全執勤環境；同時呼籲民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )