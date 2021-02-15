【愛傳媒特約記者吳思賢報導】每逢放假，許多地方經常出現排隊人潮。是台灣人放假就愛排隊嗎？原來是有內幕。

春節連續假期，日本連鎖賣場「驚安殿堂．唐吉訶德」位於台北市西門町的台灣第一家店Don Don Donki，吸引了超多的排隊人潮，從位於武昌街、西寧南路口的店面，一直排到了漢中街，還繞進漢中街，估計有數百人、甚至上千人之多。不但白天大排長龍，晚上的人潮更多，但是許多消費者仍然願意乖乖排隊，其中還有大肚便便的孕婦。

唐吉訶德的台灣店Don Don Donki在1月19日正式開幕，三層樓的商場堆滿日本貨物，立即吸引了大批人潮。很多人不解，因為唐吉訶德在日本也沒這麼紅，為什麼到台灣就爆紅？經過愛傳媒記者實際走訪，才知道有三大原因：

第一、疫情已經一年，許多人無法出國，更不能前往台灣人最喜歡去的旅遊勝地日本，剛好趁這個機會「偽出國」，因為不管排隊再怎麼長，比起搭飛機出國的時間還是少多了，非常划算。

第二，有不少台灣民眾喜歡特定的日本美妝品牌，先前都是透過朋友去日本時請託購買，現在因為台日來往的旅客迅速減少，所以貨源中斷已久，現在剛好可以趁Donki開店來個超級補貨。

第三，也是最重要的原因，就是這次Donki開店，推出許多促銷活動與商品，讓消費者大感撿便宜，「吃好相報」的口碑行銷效果強大。

(中時新聞網)