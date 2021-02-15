〈一幅〈夜宴圖〉，訴盡了韓熙載的秘密，道盡了南唐的風華〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】李後主身陷大宋的國都汴京，屈辱的接下「違命侯」，吃喝穿用，所有開銷都要看皇帝的臉色。可以想像，他的苦悶。除了喝酒，填詞，或者讀書，發呆之外，他能做什麼呢？

最自由的，莫過於回想往事了。只要想在腦袋裡，不說出來，或不寫出來，誰知道呢？

當然李後主最終死於非命，還是因為他把心思念頭寫出來了！

他會想到韓熙載，很合理。他一度是考慮讓韓熙載拜相的。讓他來挽救南唐越來越衰弱的國勢。而韓熙載也曾經是抱負滿滿的。可是，李後主身旁的人，力勸他不可。

他們說，韓熙載奢靡，荒唐，已經老了，不堪大用了。

李後主怎會不知韓熙載老了，但年齡不是問題，老臣謀國，重點在，他必須志在千里，不是嗎？於是，李後主想到一個辦法，找一位畫師顧閎中，去韓府探探底。看看這韓熙載到底是怎樣奢靡虛華度日的。

顧閎中用了多久時間，不詳。但他畫出了一幅了不得的大畫，這是真的。這是一副絹畫。畫在絹帛上。全長是335.5公分，寬是28.7公分。畫上，分五個場景。

由於這是一副卷軸，我們必須從卷軸的概念入手，才容易理解這畫的邏輯。顧閎中為了把韓熙載的夜生活，鉅細靡遺的報告給李後主，可謂費了相當的心思。

卷軸，是傳統中國繪畫的一門獨特表現手法。把卷軸一一舒展開來時，它本身就是一個時間軸。甚至，是不同場景的切換，轉場。

不了解這，我們看卷軸便會納悶：怎麼時空這麼混亂？怎麼有些人一再重複出現？顧閎中是不是很厲害的密探，不得而知。

但，他畫出來的〈夜宴圖〉，超厲害。這圖有五個場景。

第一個場景，賓客們或站或立，樂伎彈奏琵琶。畫面上，看得出，南唐的官服，保留了唐朝的樣式，也等於說明南唐是以繼承「大唐」做為政治號召的。

韓熙載在現場。

他坐在坐榻上，視線投向表演琵琶的女子。但，引人好奇的是，他的臉，很淡漠。琵琶演奏什麼樂曲？我們不得而知。但推測，既然迎賓，總不會是哀怨曲目吧！韓熙載幹嘛一副漫不經心的神態呢？

做主人的，沒必要裝酷吧！我賣個關子，我們慢慢沿著卷軸，慢慢看。一幅畫，伏筆了南唐的國運。一幅卷軸上，說一整晚韓熙載的豪門宴。如果是西畫的畫風，會從單一視角，縱貫宴會全貌，遠近大小，有清楚的視差。

可是，你看〈韓熙載夜宴圖〉，無法從現在我們接受的西洋繪畫觀點切入。一幅平行的卷軸，是時間序列的推陳，是空間結構的並立。

〈夜宴圖〉第一景，韓熙載陪賓客一塊欣賞琵琶演奏。他一臉茫然。

第二景呢？他換了件寬容袍子，幹嘛呢？他的寵妓王屋山上場了。韓熙載非常寵愛她。畫面上，她擺了一個舞姿，後人考證，她跳的是〈六么〉，也就是，唐詩裡常見的〈綠腰〉。

韓熙載親自為她擊羯鼓。賓客有人在一旁起鬨，擊掌助興，我們固然無法從畫面上，聽到現場的擊鼓聲，助興叫喊聲，但畫面之生動，千百年後，依然可以讓我們聯想到現場的激動。

但，要注意，韓熙載的表情，還是很漠然。

第二景裡，有一位僧人。這僧人在南唐蠻有名氣的，叫德明和尚。日後，南唐要亡國前，宋軍兵臨城下時，李後主還在聽這位和尚講經，來撫平自己的恐懼。

第一景到第二景，是用一張床榻做區隔。跳到第二景，空間換了，時間也往夜裡移動了。第三景，是隔了一道屏風。

舞蹈，擊鼓，表演告一段落。韓熙載入內更衣，休憩。他坐在榻上，畫面上，數一數有七位女侍在服侍他。

你不必驚訝，歷史記載，韓熙載最多時，府內蓄養的伎妾超過百餘人！一間內室，七位女侍服侍他，看來非常寫實。這一方面顯示韓熙載的奢華，又何嘗不顯示南唐的繁榮呢！

休息過後，晚宴另一段高峰開始。

第四景，韓熙載換了更為輕鬆的服裝出場。他袒露肚子，輕搖方扇，在跟一位女侍說話。

但畫面上，五位美麗的管樂手，組成的室內管樂團，正神情愉悅的吹奏。旁邊坐著一位男士手執拍板，顯然在指揮這支女子管樂團。他就是南唐有名的樂師，教坊副使李家明。

這人以後還會在李後主的記憶裡，一再浮現。因為「最是倉皇辭廟日，教坊猶奏別離歌」，那教坊樂隊臨別的哀歌，仍然是由李家明指揮的。

終於，第五景了。夜宴還是要結束的。

韓熙載親自送客。他揮手致意。有的賓客流連不去。有的，還纏著美麗女侍。有的，明顯往外走了，還有女侍隔著屏風，對他款款細語。

這裡面。還是有故事的。韓熙載終其一生，當不了宰相，看來這幅〈夜宴圖〉，說明了一切。

但，他日子過這麼好，他夜夜可以笙歌，他為何還是一副「我，好不快樂啊～」的要死不活一張撲克臉呢？

他的心思，我再慢慢告訴你。不知人在汴京的李後主，後來想明白了嗎？

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)