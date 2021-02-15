【愛傳媒藺奕專欄】牛年初三，與西洋情人節撞衫。情人節PK新年，原本就天壤之別；新年是一家人整整齊齊，一個都不能少。覺得年味淡了，是因為過年的陣容不整齊了，濃厚的年味，也不再屬於我們這代人。

情人節相反，一個也不能多；如果一幫情人們整整齊齊坐在一起，只會聞到刺鼻的醋味，圍爐馬上成了圍毆，殺紅眼也掀翻天。

以前在美國唸書的情人節，同學們會給友達以上的異性寫卡片，到了社群時代，則用手機偷偷視奸對方臉書或朋友圈，不按讚不評論、卻不刪，明知進一步沒希望、退一步又捨不得。

絕望無助的愛一個人。

愛，表達出來，才會像空氣一樣通風。無論是情人、夫妻甚或單相思，都是難得的緣分，如同一杯啤酒兩朵相鄰的泡沫，晚霞從不害羞，除非是倒在黄昏的懷中。

牛年初一，學牛吃牧草筍，遠在伊比利半島摯友替我們買好情人節樂透，偕妻拜觀音、抽上上籤，妻見：「夫妻百歲喜相隨。」面露建國百年國慶閱兵的喜悅，畢竟佛祖見證，終生專制不必交出政權可真是開心極了。

一段姻緣從月「老」開始、到孟「婆」結束，大概是「老婆」最具古典美的浪漫說法了，願天下女人都成芭比、有情人終成眷屬，西洋情人節快樂！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)