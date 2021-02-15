【愛傳媒LinBay 好油專欄】體內結石是現代人很容易出現的狀況，男人容易腎結石女性容易膽結石，而對現在台灣進步的醫療而言這些都是很容易醫治的疾病，如果真的有因為體內結石而導致的不適症狀或者是懷疑自己有體內結石，你該做的不是這些偏方去排石，而是去醫院檢查看自己的結石狀況是什麼？

選擇正確的治療方式，依照醫師根據結石的大小及專業的判斷去選擇手術取出、震石、吃藥化石等治療方式，體內結石雖然不是什麼大病，但如果瞎搞還是可能引起急性的敗血病而致死，我有一個女性朋友前陣子就因為膽結石發炎引起的急性敗血，差點魂歸離恨天。

至於現在被推廣的肝膽排石法，本身就是一種很危險的模式，可能導致狂拉狂瀉，如果是身體不好的人影響會更大。

偽科學為什麼會讓人深信不已，就是其中加入了部分科學的概念，讓人覺得合理，但其中的科學仔細思考有些根本不可能，有些是部分吻合，就造成了許多覺得有效的人出來吹噓與推廣。

肝膽排石法說要喝好幾天的蘋果汁，原因是什麼？因為蘋果汁裡面有蘋果酸，蘋果酸可以軟化結石。

這就是一種偽科學，蘋果汁裡面有沒有蘋果酸？當然有，但蘋果酸真的能軟化結石嗎？或許可能有，但是如果把蘋果汁算喝下去，蘋果汁裡面的蘋果酸根本碰不到膽結石。

我們從網路隨便抓一張膽結石的圖，膽結石往往會在幾個位子，一個是膽囊，一個是膽管之間，一個是膽管跟十二指腸的交接處，請問你喝下去的蘋果汁經過胃到了十二指腸怎麼逆流而上去碰觸到膽囊、膽管的結石？

你說可以軟化卡在膽管跟十二指腸的結石？別鬧了，如果卡在那邊快點去找醫生治療最實在，不然如果有後續的併發症會更慘。

人的腸道都會有本來的菌群，激烈的改變飲食方式腸道的菌相根本無法配合，對一般人來講只是增加狂拉的情況，但偽科學就可以把這種狂瀉的現象說成是排毒，試問你讓自己虛弱、狂瀉好幾天之後恢復正常，誰不會覺得自己的精神跟體力變好了？

至於喝瀉鹽的步驟，瀉鹽就是硫酸鎂MgSO4為主的鹽類，瀉鹽的特色就是難溶解身體不易吸收，到了腸道會吸收腸內的水份增加腸內壓力促進排便，除了這個以外還會引起膽囊收縮素的釋放，增加釋放膽汁到腸內。

喝瀉鹽就是增加腸內膽汁量的一個步驟，最後再喝下橄欖油及葡萄柚汁的混合液，就完成了人體鍊皂的步驟。

大量的喝下橄欖油跟葡萄柚汁的混合物就會促進膽汁大量的分泌到腸道內。

大家在過去的國中生物學過膽汁是協助脂肪消化，但對於其中的原理往往是快速帶過，膽汁的功用是乳化油脂。

有熱量的營養成分中，蛋白質跟醣類都是以聚合物的形式存在，所以需要一個一個拆解變成小分子吸收，但油脂不是，油脂是分子之間的疊合，這種疊合一大團的情況很難達到消化的效果，所以透過膽汁達到乳化的效果去分散油脂分子，才能進行後續的消化。

喝了瀉鹽水清空腸胃促進膽汁分泌再腸道中，再喝大量的油、果汁混合物，這樣腸胃中就滿滿的是膽汁跟油還有鈉鉀離子在腸中進行皂化，除此之外瀉鹽跟膽汁中的無機鹽類還有一個協助皂產生的效果，就是鹽析，如果有做過國中做皂的實驗可能有印象，後面會加入氯化鈉（食鹽）去協助皂的形成。

而偽科學應用的原理就是使身體大量分泌膽汁，利用這些膽汁將膽結石衝出來，這種原理在部分人有瞎貓碰到死耗子的效果。

如果你的膽結石在0.2cm以下，或許真的有機會這樣排出來，如果你的結石比較大，如果超過0.4公分，靠這樣排很容易卡在細小的膽管更容易產生急性的狀況。

如果你真的沒有結石，那你還有這些人體鍊皂，你也會很開心自己有把結石排出，前面幾天的苦不是白受。

愛莉莎莎在她的影片下面的解說處還給了一個連結，這是2011年57健康同學會第375集的內容，這裡面連他自己也說，如果真的是膽結石怎麼可能在空氣中幾天就化掉了？

是皂化物才會這麼不穩定。

最後還是重申，你如果覺得自己有結石的問題，該做的是去看醫生去檢查，依照自己的情況使用正確的治療方式，在台灣相關的治療都很便宜，有健保就全部解決，去大醫院治療結石可能看個三四次就處理好了，掛號費連2000都不到。

不要再迷信偏方進行人體鍊皂，輕則腹瀉，重則引起其他的併發症，失去更多。

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)