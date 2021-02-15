被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇日前突然表態，若他要參選，將會投入台北市士林北投區議員選舉，並點名民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇來決一死戰。對此，陳思宇也回應，自己將在士林北投等王浩宇，願王得償所願。

王浩宇13日在臉書發文表示，被罷免隔天，國民黨台北市議員游淑慧就爆料他要轉戰內湖、南港選議員。接著，自己的電話就被打爆，Line裡面收到一堆記者訊息：「議員，你真的要選內湖南港嗎？自己覺得有機會嗎？」王直言，看到電視上全部都是這個消息，他只是笑笑，並建議游淑慧劇本要寫好一點，例如說他要去士林北投找陳思宇，這樣會比較精彩，收視率一定很高。

被點名的陳思宇也隨即大方在臉書回應，「浩浩我在士林北投等你，願你得償所願，大家新年快樂，新年只說好話」。由於陳思宇過去曾任民眾黨發言人，每當王浩宇對民眾黨、台北市長柯文哲開砲時，陳思宇大多會主動承擔，並積極反擊，而王浩宇遭罷免時，陳思宇也在臉書接連10天連載「罷免王浩宇的十個理由」，堪稱最強補刀。

不過，陳思宇若想代表民眾黨投入士林北投區參選議員，恐怕也沒有想像中的容易，據綜合媒體報導，出身士林的「學姊」黃瀞瑩有意參選該選區，也是民眾黨內評估有明顯勝算的人選，因此，若陳思宇真想參選，恐怕要先面臨黨內的苦戰。

(中時新聞網)