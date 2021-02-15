派出所員警將信封袋取出讓陳男指認，陳男見到弄丟的救急款項失而復得，不禁喜極而泣。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

110年加強重要節日安全維護工作期間，台中市東區1名32歲的陳姓男子外出運動時，裝有2.1萬元現金的郵局信封袋不慎從運動口袋中掉落，所幸有名27歲的許姓男子拾金不昧，撿到後送交派出所，讓陳男失而復得順利尋回這筆救急款項。

32歲的陳姓男子日前神色著急地走進台中市政府警察局第三分局合作派出所報案，其表示上午外出運動時，將1只郵局信封袋放在運動口袋內，裡面裝有現金共計2萬1千元，是翌日需支付的急用金，不料運動返家後，卻發現口袋裡信封不翼而飛，讓他非常焦急，但又不知道信封袋到底掉在何處，所以至所請警方協助調閱沿線監視器，期盼能找回那筆錢。

警方聽聞陳男的敘述，忽然想起稍早所內有同仁受理一件拾得物，恰好就是裝有現金的郵局信封袋，原來拾得人許姓男子當日行經北區進化路人行道時，發現地上有1只郵局信封袋，打開一看裡面竟有2.1萬元現金，再仔細一看信封袋內還裝有其他重要資料，許男心想這筆錢對於失主來說一定相當重要，立即將信封袋原封不動送至派出所。

員警當場將信封袋取出讓陳男指認，並與其核對內容物相關細節，果然就是陳男遺失的急用金，陳男見到弄丟的救急款項失而復得，不禁喜極而泣，落下感動的男兒淚，親自致電拾得人表達感謝之意，對於警方的熱心協助亦表示感激。

110年加強重要節日安全維護工作期間，警方落實以治安平穩、交通順暢及民眾安心的工作主軸，提供民眾最即時的諮詢與服務。提醒民眾，春節期間出入人潮較多場所，除勤洗手戴好口罩，也務必收妥重要財物，避免不慎遺失或遭有心人士覬覦。

(中時 )