春節進入尾聲，許多人準備返回工作崗位，但也有不少人才要開始放假，醫護人員就是其中之一。臉書粉絲專頁「Dr. E小兒急診室日誌」今分享，在防疫意識高漲的過年期間，兒童急診一如預期，沒什麼呼吸道感染症的病人，反而是一種病人超多：腸胃炎。

中山醫大兒童急診科主任謝宗學在「Dr. E小兒急診室日誌」PO文，指今年的社會背景就是人人戴口罩、勤洗手、不隨意觸碰眼口鼻，自然感染呼吸道疾病的人少之又少；反而是每逢過年經常看到的腸胃炎，佔了就醫患者大多數。

「今年春節小兒急診室格外平靜，生病的孩子明顯比往年少，過去一年防疫新生活真的很成功，台灣防疫奇蹟絕對真材實料！」

謝宗學提醒，除了勤洗手，也儘量別吃隔夜菜。身邊若有嘔吐、腹瀉的親朋好友，吃東西前一定要把手洗乾淨，絕對不可以用手抓東西吃。

急性腸胃炎最明顯的症狀為反覆腹瀉、嘔吐及肚子痛，甚至伴隨脫水、發燒、疲倦、心跳加速等現象。醫師指出，過年一家人團聚吃大魚大肉，在心情放鬆下容易忽略衛生習慣，或造成腸胃負擔。

醫師建議，冰箱裡拿出來的剩菜，食用前先充分加熱殺菌，並使用公筷、母匙。一般來說，腸胃炎的病原可分為細菌性及病毒性，病毒在天氣冷的時候活性較強，過年期間常見的就是病毒性腸胃炎，只要做好防範，就不怕好好的一個年，還得跑急診室打針吃藥。

(中時新聞網)