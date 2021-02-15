一名網友原本預計到台東旅遊，不料妻子因為懷孕突然血崩，需緊急開刀，他不得已只能向訂好的民宿業者取消訂房，不料業者非但沒有刁難，甚至在訊息中不斷關心他的妻子「老婆還好嗎」、「沒事的，好好陪她」、「你先顧老婆」，超貼心的態度讓網友大讚「暖心民宿，下次有機會要去入住」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出數張與民宿業者的對話截圖，他因為妻子懷孕，在旅遊出發前突然出血，需臨時住院開刀，導致他們無法前往台東，他當下向業者詢問能否退訂、退費，並強調不是故意取消的；業者則說他要先到原先訂房的平台取消，業者會接到平台的通知，才能幫他同意取消訂房。

一名網友因為孕妻臨時動手術，欲取消民訂房，沒想到民宿業者竟說「沒事的，好好陪她」、「你先顧老婆」，讓他相當感動。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友因為一直處理妻子的開刀事項，處理退房過程較緩慢，不過該民宿業者卻沒有表現不耐煩，反而表現出超好的客服態度，業者甚至在訊息中詢問他「老婆還好嗎」、「沒關係先不急著處理，你先顧老婆，這個可緩緩」，他則回應妻子也說很感謝業者體諒，目前已住院休養，業者則說「平安就好，好好陪她，沒事的」。

一名網友因為孕妻臨時動手術，欲取消民訂房，沒想到民宿業者竟說「沒事的，好好陪她」、「你先顧老婆」，讓他相當感動。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

許多網友看到業者如此貼心的回應，紛紛留言說「好讚的民宿主人！不推不行」、「暖心民宿，下次有機會要去入住」、「真的是遇到好業者，訂房平台」，還有人分享糟糕的退房經驗，需要提供住院證明、就診證明、身分證件、戶口謄本、合照等等，直說原PO遇到好心業者，「退費不是應該的，但是肯退費的店家一定要推一下」。

(中時新聞網)