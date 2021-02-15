在大部分共和黨參議員護航下，即使有7位同黨議員倒戈，針對美國前總統川普的第二次彈劾案，仍以57比43的未達彈劾三分之二的門檻下遭否決，讓眾所矚目的彈劾案暫時告一段落。不過美國有線電視新聞網（CNN）引述多個消息來源指出，川普兩周前就曾私下向幕僚透露，他仍擔憂先前煽動川粉闖國會而遭刑事起訴。

報導指出，雖然川普在參議院審判彈劾案中逃過一劫，但這並不代表已成為前總統的他，可以擺脫未來的刑事調查與民事訴訟。另外，即使大部分共和黨議員認為川普在彈劾案不應成立，但部分同黨議員也預言川普即將面臨刑事起訴。共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）表示，最終仍要靠刑事司法體系來向川普問責，「沒有一位總統可以免除刑事起訴可能，當然也包括了前總統川普」。

另外，認為川普要替暴民闖國會負責的參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也表示，彈劾從來不代表美國司法體系的最終平台，「我們仍有刑事司法替系以及民事訴訟，不論在哪一種體系中，川普都無法免除於問責」。

據《商業內幕》先前報導指出，華盛頓特區法院代理檢察官薛溫（Michael Sherwin）表示，他將調查當時川普1月6日造勢場「搶救美國大會」上台發言的人是否違法，不排除因涉嫌教唆暴民闖國會而起訴川普的可能性，強調「一個也跑不掉」。

除了闖國會相關的刑事與民事訴訟之外，川普先前因親自向喬治亞州州長拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）施壓要求選舉翻盤，讓喬州已要對川普展開刑事調查，恐進一步起訴。另外，紐約檢察長與曼哈頓地區檢察官也準備對川普在曼哈頓川普大廈等多項旗艦建築物的借貸案擴大刑事調查。

(中時新聞網)