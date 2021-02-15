ICU醫師陳志金昨天分享在醫院發生的趣事，一名專科護理師問他病人的血液培養長出仙人掌桿菌到底是什麼菌？他就向護理師說這菌跟炒飯有關，讓護理師大驚以為病人染上性傳染病，陳志金急忙解釋，他說的不是指性行為的炒飯，而是炒冷飯的炒飯加熱不夠久，導致米飯上的仙人掌桿菌引起食物中毒，叫作「炒飯症候群」。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金昨晚(14日)在臉書PO文，表示仙人掌桿菌(Bacillus cereus) 常見於食物中毒，尤其是吃炒飯中毒，主要是由仙人掌桿菌毒素所造成的，因此被稱作「炒飯症候群」。

陳志金說，人們喜歡拿隔夜的冷飯來炒飯，才會炒起來粒粒分明，但是熱米飯放著自然降溫，很容易快速繁殖細菌，而仙人掌桿菌尤其喜歡孳生在米飯上，如果炒飯加熱不夠久，就可能引起食物中毒也就是「炒飯症候群」，導致腹痛、嘔吐或腹瀉。

陳志金說，仙人掌桿菌需要加熱比較久才能殺死，且會隨著空氣飄來飄去、沾染在食物上，也不會散發出腐敗的味道，常常被忽略。因此建議別讓米飯長時間處於室溫孳生細菌，應將飯冷藏在4度以下或保溫在65度以上才可以抑制絕大部分的細菌繁殖。而與護理師談到的病人，是細菌進入血液中引起菌血症，是比較少見的病例，可能與傷口感染有關。

對此，網友紛紛留言：「這名字真的很容易讓人誤會」、「第一次聽到欸，以後要注意炒飯了」、「難怪會說米飯最好的保存方式是冷凍」，還有人笑說「請問飯應該要炒多久才夠熱XD」、「猛一看以為阿金醫生也被帶壞了，差點準備上車」。

(中時新聞網)