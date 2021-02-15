北市警南港分局發生偵查佐幫毒品人口「掉包」尿液的重大醜聞，雖震驚警界，但類似狀況並非首見，過去桃園就曾發生小隊長收賄後，幫掉包尿液還不滿足，查獲毒品後還「暗槓」毒品轉售，或以栽贓手段「勒索」毒販、和女毒犯同居生子等荒唐情節，雲林也曾出現收高額賄款幫忙「掉包」尿液的偵查隊長。

2010年間，桃園市警局1名黃姓偵查隊小隊長遭檢舉，指有數名毒犯同時被他逮捕送辦，但其中1名毒犯尿液檢驗卻無毒品反應，引起和該毒犯一起吸毒的同夥懷疑，桃園警方主動移送檢方偵辦後，才發現黃男除了收賄換尿，還有更多惡行。

檢方發現，他除了多次利用辦案機會向毒販勒索贓款外，還會「暗槓」毒品，再將這些毒品高價強賣給線民，若線民不買就嗆「要抓他」；當地毒品圈早長期流傳「黃男要抓要吃又要拿」，此外，還查出他緝毒時，結識有男友的女毒犯，他把男友送入監獄，自己則「接收」女毒犯，2人更同居生子，女毒犯甚至幫黃男當「業務」販毒。黃男最後因惡行重大，歷審後判16年徒刑，該案仍纏訟中。

此外，14年前，1名鄭姓科技業少東參加1場毒趴，遭斗南分局查獲，為了不被送辦，趕緊託友人找台西分局林姓偵查隊長救他，林姓偵查隊長當時有位楊姓老部屬在斗南分局服務，林男收了60萬賄款後，「轉包」分20萬元給楊男，讓楊男去執行「掉包」尿液任務，但最後仍東窗事發，林、楊皆遭檢方查辦，歷審後遭判12年徒刑。

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(中時新聞網)