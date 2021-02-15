51歲男星林煒以經典連續劇《花系列》紅透半邊天，林煒當時是俊帥小生，而保養有術的他，現在則是凍齡熟男一枚，談到拍戲，林煒就表示，他曾最高紀錄同時拍7部戲，讓林煒累到整個人麻痺、感覺不到五官，甚至站著就可以睡著，而隨著林煒認戀總裁女友，他也大方分享情侶日常。

林煒以《花系列》嘗到爆紅滋味，他當年以俊帥小生之姿，拍了《七夕花》、《女人花》、《太陽花》等單元，根據《ET today》報導，林煒表示，他最高紀錄從同時拍7部戲，林煒從起床後就開始趕通告，化妝、換衣服拍戲，等導演喊卡，他又趕緊到下一個劇組拍戲。

雖然工作忙碌，不過林煒自豪記憶力強，台詞都會記得，他開口說第一個字，之後就會自然地都講出來「通常一次拍攝就過關」，也因為工作量大，林煒還練就到哪裡都可以睡覺的功力，如果是拍攝股東會的大場面「我可以站著睡」，不過林煒卻也因此身體亮紅燈，他拍戲拍到感覺不到五官「整個人麻痺狀態」。

而林煒在2019年與龔慈恩和平結束20年婚姻，並認戀總裁女友，現在小倆口一起開直播、衝事業，有愛情滋潤的林煒表示：「我到老了才叛逆」，不過有女友的陪伴，也讓林煒笑說：「每天都是粉紅時光」。

連續劇「花系列」自1988年開播後，就紅透半邊天，捧紅張庭、俞小凡、林煒、梁家榕、崔佩儀、王道等人，該劇角色善惡分明，同時，打破台灣女性以往柔弱、順從的傳統框架，常有激情的賞巴掌、拉扯等大動作演出，因此，「花系列」還被認為是現在八點檔的始祖。

(中時新聞網)