香港呈現悲觀局勢，到台灣讀書的香港年輕人愈來愈多。2020年共有4097名香港學生來台報考大學，《大學問》網站根據站內流量數據及教育部等官方統計數據推估，2021港生報名總人數有機會接近1萬大關。

根據教育部統計，國內大學在2019年、2020年分別招進1452個、2920個來自香港的新生，這兩年在台就學的港生人數分別達6824人、7829人。農曆年過後，國內大進入2021年招生旺季，預期港生將是很重要的生源。

台灣提供給港生的入學管道包括每年11月報名的「個人申請」，今年2／8～3／20報名的「聯合分發」，以及各校推出的「單獨招生」最晚到7月底前截止報名。根據教育部核定，2021年各校提供給港生的招生名額超過1萬5000人。

大學問網站統計2020年8月1日到今年1月31日止的香港不重複到訪人次為上一年同期的2.42倍；加上國內大學已開始招收2021年入學的港生，例如政大報名人數已經超過去年的2倍，而2020年共有4097名香港學生來台報考大學，根據這樣的成長趨勢，大學問網站執行長魏佳卉預估，「2021年香港學生來台報考大學的人數，將突破萬人的歷史新高。」

自從2019年香港反送中事件展開，港生來台就學人數屢創新高，2020光是台師大僑生先修部就有193名港生註冊，老牌私校「優久大學聯盟」是2020年港生招生成長最值得注目的族群，招生人數top10，包括淡江、中原、銘傳、輔大、逢甲、實踐共佔了6名，國立大學僅有台大和成大擠入前10名。

另外，科技大學當中，除了高科大、北科大為招收港生的領頭羊之外，其他諸如樹德、萬能、大仁、弘光、致理表現也相當亮眼。打破過去港生都以國立大學為首選的刻板印象。

(中時 )