華語歌壇天王周杰倫2015年樂娶小13歲嫩妻昆凌，婚後猛趕進度，果真「三年抱倆」心願，生了女兒Hathaway及兒子Romeo，一家4口過得幸福美滿，而婚後周杰倫也改變低調隱匿風格，跟愛妻昆凌經常在社群分享私下生活甚至放閃，昨適逢情人節，昆凌就出賣老公，貼出周董嚇得花容失色的照片，而在一旁的她笑得超開心。

周杰倫出道以來有過多段緋聞、戀情，但都保持低調態度，甚至為此怒槓狗仔，但婚後卻大大改變，如今跟老婆昆凌都樂於曬甜蜜日常跟家庭生活照，也會公開出席對方的活動力挺但一雙子女的事情是底線，兩個小孩經常出現在他們的社群照片中，但多年來兩個小孩的樣貌始終沒曝光過。

昨天適逢西洋情人節(2/14)，昆凌在IG分享一張照片，打卡在美國好萊塢環球影城，但照片雖仍是夫妻同框，但卻不是平常甜蜜依偎的浪漫模樣，照片中周杰倫明顯嚇到失神，緊抱著昆凌不放，被抱住的昆凌則是大笑不止，兩人都激動到照片失焦，是真正的「興奮到模糊」。

昆凌表示自己不知怎麼的，非常喜歡這張照片，「捕捉到一個被我騙上遊樂設施嚇瘋的寶寶，祝大家情人節快樂」，還讓網友們猜猜他們搭乘了哪個遊樂設施？眼尖的網友從背景看出端倪，猜是環球影城內的「哈利波特」主題遊樂區，昆凌俏皮留言「Bingo！」，但她不久後的限時動態是跟方志友打麻將，而方志友透露這幾天是在台灣婆家、娘家過年，加上疫情關係，因此猜測昆凌貼的是過去拍下的私房照。

(中時新聞網)