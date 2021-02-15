雲林縣北港朝天宮國運籤，強調以和為貴改善運勢。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮大年初四接神後，抽出人口、港運、水路、六畜、五穀、生意6支公籤，其中與國運相關的港運籤與人口籤均為中籤，港運籤強調以和為貴才能順心如意，人口籤指出運勢比去年有改善，但還有一段路要走。

北港朝天宮15日凌晨1點許由董事長蔡咏鍀率董監事抽公籤，與國運有關的港運籤內容為「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自能喜相隨」。

廟方解釋，此籤意寓用心周旋各方意見，縱使有異議，也應想盡辦法說服對方，萬事要秉持以和為貴的原則，事事方能順心如意。

人口籤內容「今行到手寔難推，歌歌暢飲自徘徊，雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙」。意指比起去年有改善許多了，但要恢復平靜順利，還有一段路要走，所以雖然不可操之過急，但也一樣繼續保持信心走下去。

蔡咏鍀表示，朝天宮自古以來即以港運籤、人口籤來解釋地方整體運勢，近年來由信擴大解釋成國運籤，今年公籤顯示運勢困境中有生機，希望藉由媽祖的慈悲，保佑國泰民安、風調雨順，讓台灣順利度過疫情難關。

(中時 )