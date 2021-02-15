一名越南籍配偶小芳（化名）與丈夫結婚多年，前年與1名同鄉男子發生外遇，甚至被兒子撞見口交的畫面，她之後帶兒子與外遇對象出遊時，還對兒子說「這個叔叔帥不帥？要不要叔叔當你爸爸？」甚至改口威脅「如果你告訴爸爸，我會和叔叔打死你，小孩再生就有了」，丈夫得知後提告，法院判2人須賠償16萬元。

判決書指出，男子與小芳結婚多年、育有1子，前年10月妻子說想開麻油雞店改善收入，之後又以工作疲倦、不想往返家中為由，帶著孩子住在店裡不回家；但兒子日後突然對男子說「媽媽最近怪怪的」，男子心生懷疑下調閱監視器，赫然發現1名同是越南籍的男子在店內與妻子摟抱、摸胸、摸生殖器，甚至有疑似口交的畫面。

此外，某次小芳與外遇對象帶著兒子出遊時，她對兒子說「這個叔叔帥不帥？要不要這個叔叔當你爸爸？」之後還恐嚇兒子「如果你告訴爸爸，我會和叔叔一起打死你，小孩再生就有了」；兒子也出面說曾看過母親與對方口交的畫面，讓男子最後忍無可忍，決定提告，並向妻子外遇對象求償精神撫慰金60萬元。

不過小芳在法庭上供稱丈夫4年前也曾外遇，丈夫當時還下跪威脅說要帶孩子輕生等語，她坦承與其他男子「有超出朋友的界線」，但無發生性關係，但最後法院仍認定小芳與外遇對象以侵害配偶權，考量小芳在夜市賣鳳爪收入約2萬2千元，而外遇男子在印刷廠月入2萬元，最終判賠雙方須賠償元配男子16萬元。可上訴。

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