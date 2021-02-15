前總統馬英九（中）、國民黨台北市議員李明賢（左）、陳炫燁小妹妹（右）。（圖／取自馬英九臉書）

前總統馬英九今日表示，自己上個月底參加國民黨台北市議員李明賢舉辦的「熱血北高、為愛而騎」自行車公益活動，被隊伍中最年輕、年僅10歲的選手陳炫燁小妹妹感動，她在父母開車陪同下，總共騎了近200公里，距離是自己的2倍多。馬直言：「過年期間少不了美食，你運動了嗎？」稱自己70歲，依舊鐵馬追風，籲還沒加入的民眾，趕緊把握年假最後2天，躍上自行車一起來運動。

馬英九今日在臉書發文表示，上個月底他參加李明賢舉辦的「熱血北高、為愛而騎」自行車公益活動，隊伍中最年輕的選手陳炫燁小妹妹，今年才10歲、國小四年級，但體力、毅力與速度，一點都不輸大人。她先從台北騎到桃園，再陪他由新竹騎到彰化，之後又從台南騎到高雄，全程父母開車陪同，總共騎了近200公里，距離是他的兩倍多，讓人佩服又感動。

馬英九指出，他剛開始騎腳踏車是在小五那年，高中、大學就是以單車代步；留學哈佛時，即使是下雪也騎車上學，曾經在冰上摔到「人仰馬翻」，但仍樂此不疲；2007年他競選總統時，從鵝鑾鼻出發，遠征富貴角，10天675公里，讓他重新認識台灣；上任後他請體育署長戴遐齡（鐵人三項協會前理事長）立即推動「單車成年禮」活動，讓年輕人16歲時在居住縣市騎車100公里；18歲時，跨縣市騎500公里；20歲時，挑戰鵝鑾鼻到富貴角雙塔騎1000公里，每年參加人數最多時達到25萬人，有些第一次騎完1000公里的大孩子被自己體力、毅力感動，頒獎時當場落淚。

不僅如此，馬英九強調：「體力就是國力，強國必先強身。」認為自行車環島不僅能鍛鍊體能，也能重新發現台灣之美；為了提供民眾更好的騎乘環境，他任內積極修建各地自行車道，從他上任前不到1000公里，卸任時成長4倍，接近4500公里，其中超過1200公里的「自行車環島1號線」，備受車友歡迎。

正值農曆年節期間，馬英九直言：「過年期間少不了美食，你運動了嗎？」並以陳炫燁小妹妹為例，向大眾呼籲：「她10歲，騎車奮勇向前；我70歲，依舊鐵馬追風。還沒加入的你，趕緊把握年假最後兩天，躍上自行車，一起來運動吧！」

(中時新聞網)