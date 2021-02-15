金門建華新村今（15）日半夜發生一起住宅火警，所幸現場無人受困，但仍讓鄰近住家飽受一場虛驚之二。（金門縣消防局提供）

金門建華新村今（15）日半夜發生一起住宅火警，所幸現場無人受困，但仍讓鄰近住家飽受一場虛驚之三。（金門縣消防局提供）

金門建華新村今（15）日半夜發生一起住宅火警，火光在3公里外的市區可以一見，縣消防局動員金湖、金沙車隊趕往救援，火勢在2小時內撲滅，所幸現場無人受困，但仍讓鄰近住家飽受一場虛驚。

今天凌晨2時40許分，這棟位於建華新村的磚造1樓平房冒出無名大火，大量濃煙伴隨藍、綠火焰竄出屋外，並斷續傳出爆炸聲響，縣消防局據報火速出動金湖、金沙消防分隊車組趕往，由大隊長陳參奇指揮救援。

還好，屋內老人在火起時即已離開，打火兄弟在確認無人受困後，立即佈放3三條水線隔絕火勢，有效阻絕往鄰近住宅區蔓延，火勢於4時32分撲滅，估計燃燒面積約100平方公尺。

附近民眾表示，他們是睡到半夜時，聽到斷斷續續的爆炸聲，起初以為是有人初4起早放鞭炮「迎財神」，後來聞到燒焦味，而且爆炸聲音愈來愈大，才驚覺情況不太對勁，出門查看原來是「火燒厝」，趕緊報警打火。

由於現場堆放大量雜物及資源回收品，消防隊員特別小心處理殘火，並以熱顯像儀從外側往內部搜索，確認再無爆炸之虞後，才派員進攻深層火點，順利將火勢撲滅。

縣消防局長王世祿表示，春節期間家戶用火時間和次數增多，應特別注意做到人離火熄，同時也應注意用電安全，確保大家都過一個平安年。

(中時 )