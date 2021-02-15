玉里分局東里派出所警員蕭明忠執行交通疏導勤務時，發現林男臥倒在路旁，下車察看滿身酒氣撲鼻而來，為避免林男及用路人生命安全，趕緊在現場警示及疏導往來車輛，並通報119請求救護。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

適逢春節連假期間，車子往來絡繹不絕，花蓮玉里警分局員警日前在車水馬龍的玉長公路執行勤務時，發現一名50歲的林姓男子滿臉鮮血的臥倒路旁，場面相當駭人，見狀趕緊通報119前來救護，所幸送醫治療後無大礙。

玉里分局東里派出所警員蕭明忠春節期間在臺30線19.2公里處，執行交通疏導勤務時，發現一名男子路倒在旁，下車察看，濃濃酒氣撲鼻而來，且臉部多處擦傷鮮血直流，場面十分可怕。然而該處是連接東海岸與縱谷的重要交通要道，蕭員為避免車輛不注意危及林男生命安全，趕緊在現場警示及疏導往來車輛，並通報119請求救護。

經了解，林男適逢農曆春節與親友在卡拉OK飲酒歡唱，歡樂之中貪杯不小心喝過量，返家途中不勝酒力跌倒後直接臥倒在路旁，導致臉部多處擦傷，鮮血直流，所幸送醫治療無大礙。

玉里分局長陳蔚文表示，春節期間圍爐團圓，飲酒適量，酒後請找代駕或搭乘計程車返家，千萬不要拖著無力身軀自行返家，危及自己生命、身體安全外，亦會影響其他用路人之安全。

(中時 )