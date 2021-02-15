中廣董事長趙少康重返國民黨，並表態將角逐黨主席與2024總統候選人，對此前國民黨主席洪秀柱指出，當初因為反對李登輝路線能離開國民黨的趙少康能重返是件好事，她也建議黨內對未來應採路線有不同看法就應該提出討論，而非表面上不爭辯，實際上貌合神離。

洪秀柱接受網路節目《正經龍鳳配》專訪，被問到接連兩次大選慘敗後，2024年國民黨有沒有機會時，她指出天下沒有不可能的事情，看怎麼做、塑造出哪些氛圍，獨木難成林，當初很多人因討厭李登輝而離開國民黨，如今趙少康能回來團結，且引起社會廣泛討論，就是件好事，希望當初討厭李登輝的人都能回來國民黨。

不過洪秀柱提醒，人回來之餘也要看做哪些事講甚麼話，如今當黨主席很辛苦，趙少康談到江啟臣應該多一點肯定，不要講他缺乏魅力，也不要講的好像只有他自己才能救黨救國一樣，民主時代沒有非誰不可這種道理。

而對於趙少康表態參選黨主席後，黨內對九二共識看法不一，洪秀柱主張，不要怕分裂，應該公開討論，各自提出國民黨應該走的道路，否則如果表面上不爭論，實際上各自為政，那跟分裂有甚麼兩樣？

主持人進一步詢問，國民黨的路線是否應該調整乃至於是否應維持九二共識，洪秀柱指出，九二共識中雙方有兩個重要共識，兩岸都主張一個中國且都謀求國家統一，只是對於一中的涵義雙方認知不同，大陸主張事務性協商中先擱置對一中的定義。雖然有人憂心九二共識一詞已被汙名化建議研議新的共識名詞，但名詞不重要，內容才重要，且被汙名化是因為國民黨不講清楚，話語權被別人掌握。

洪秀柱也說，2022地方選舉時當然要多關注民生議題，重點放在人民是否可以接受民進黨的執政，但到了2024大選，仍將面對兩岸政策主張，難以迴避。

談到下一任國民黨主席應具備的條件，洪秀柱表示，應該喚回作為國民黨員的驕傲，否則如果大家連自己是國民黨員都不敢提，這樣的黨還有甚麼希望？所以黨主席應該講清楚黨的路線與歷史，也要接地氣，提出合乎民眾需求的民生議題主張。

(中時 )