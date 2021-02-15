批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

農曆春節過後，藍綠兩黨將積極布局2022縣市長選舉，其中台北市長選戰最受外界關注，對此，有網友分析藍綠部署北市選戰的最佳劇本，並指出，若民進黨真的推派衛福部長陳時中參選，就表示綠營內部真的無人可選，而且對國民黨而言，陳時中可能是蠻好打的敵人。

對於藍綠如何在台北市長布局，網友DreamYeh在批踢踢發文解析，對國民黨而言，其最佳劇本是立委蔣萬安2022取下台北市長大位，接著任一藍營人士穩住台北中山北松山區立委寶座，然後2026蔣萬安再度連任，藍營繼續守住立委席次，民進黨之後在台北大概都是無法可取。

接著，該網友認為，民進黨的最佳劇本，大概只能靠陳時中取下台北市長大位，但先不說陳時中到時候能不能維持住聲望，光台北藍大於綠的選民結構能否打破，都是大問題。且陳時中目前也僅有政績、沒有實際打選戰的經驗，加上萊豬健保等議題又很容易遭受攻擊，因此陳時中對國民黨來說，或許是蠻好打的敵人，但民進黨在北市真的沒人了。

該網友解析，因此民進黨其次優劇本大概也只有讓蔣萬安贏得台北市長，而看蔣的立委席次能否讓民進黨台北市黨部主委吳怡農拿下、之後再看吳有無機會挑戰2026台北市長選舉，但前提是吳怡農要贏得2022的立委補選，甚至在2024及2028立委選舉中都能穩住，才能想挑戰台北市長大位。但還是老話一句，2017誰猜得到高雄會翻轉? 所以真的一切都只能先猜局勢而已

(中時新聞網)