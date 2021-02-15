大樂透繼小年夜送出5.39億元、除夕到初二接連送出1億元頭獎後，昨晚再度開出1億元頭獎，由一注獨得，獎落台中市太平區的「超喜公益彩券行」；財神爺發威，台彩表示，大樂透連續5期開出頭獎為史上頭一遭，大獎不斷開、各地投注站買氣爆棚，台彩預估，今晚開獎的威力彩，頭獎上看4.9億元。

「超喜公益彩券行」曾於106年開出過今彩539頭獎800萬元，104年、108年春節期間總計開出過3次春節大紅包獎項，昨晚再添一筆億元頭獎開出紀錄；大樂透春節期間加碼的360組100萬元春節大紅包獎項，昨晚總計開出26組，其中22組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有4組為2注均分，每組各分得50萬元。

台彩最新統計結果顯示，大樂透春節大紅包累計已送出201組，共252人中獎，且其中163位幸運兒為獨得100萬元獎金，獨得百萬大獎的比例為65％。春節大紅包獎項目前尚餘159組，也就是說還有1.59億元的加碼獎金待送出。

除了威力彩4.9億元頭獎外，台彩表示，今大年初四開獎的大樂透頭獎仍將保證一億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。

大年初四也公司迎財神、開工拜拜的好日子；易經財經專家陶文表示， 今天為「天地正合」與「食神生財」的大吉日，公司事業可在這一天先拜拜，公定上班日再上班工作即可。

(中時 )