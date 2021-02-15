華信航空今（15）日原已規劃金門16班加班機、澎湖31班加班機，抒運春節連續假期結束之人潮；因受昨日澎湖濃霧影響，今日安排再增飛2班次A320機型及2班次ATR機型加班機往返本島及澎湖。
加班機航班資訊如下：
台北澎湖AE375： 06：30／07：15、澎湖台北AE376： 08：00／08：45（A320）
台北澎湖AE377： 07：40／08：20、澎湖台北AE378： 09：15／10：00
高雄澎湖AE329（A320） 06：30／07：10、澎湖台北AE330： 07：40／08：20 (ATR)
高雄澎湖AE335 18：10／18：50、澎湖高雄AE336： 19：20／20：00 (ATR)
立榮航空今日也安排8班A321機型加班機往返台灣本島及澎湖，以疏運連續假期結束之人潮，旅客可利用立榮航空官網或是APP查詢航班資訊及訂位購票。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。