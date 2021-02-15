桃園市政府去年因應疫情，推出有機蔬菜箱熱銷，成功為有機農戶拓展銷路，今年延後開學4天，原送貨至各級學校的桃園有機蔬菜，將有13噸滯銷，再度推出每箱380元的10公斤裝蔬菜箱，17日開放訂購，市長鄭文燦幫促銷，笑言過年大魚大肉吃太多，呼籲大家多吃有機蔬菜顧腸胃。

繼去年因應新冠肺炎疫情衝擊，延後開學2周，教育部今年農曆年前再次宣布高中職以下第2學期開學日延後4天，從2月18日改到2月22日開學，桃園市有機農戶原供應給學校營養午餐的13噸有機蔬菜無法出貨，小農面臨銷售問題。

鄭文燦表示，桃園有機農業465公頃，其中有機蔬菜面積達285公頃，是北台灣最大的有機蔬菜的產地，供應給桃園、新北以及台北，為了照顧有機農場、產銷班以及青農，農業局特別推出有機蔬菜箱訂購活動，從2月17日開放官網訂購。

鄭文燦介紹，有機蔬菜箱有10包、每包500克不同的各種蔬菜，小白菜、黑葉白菜、小松菜、青江菜、青油菜、蘿蔓萵苣、廣島菜、青松菜、山茼蒿及菠菜等隨機搭配，每個蔬菜箱有5公斤重，年假後期非常適合全家來烹飪料理食用，笑言過年期間年菜吃很多，希望大家能夠多吃一點清淡的有機蔬菜，「售價很便宜，一箱只要380元！」

農業局指出，17日至24日開放訂購，可上農業局的官網下訂，訂貨後採定點定期領貨付款方式，18日周四開放取貨至25日，民眾可依預購的取貨日期至各區農會領貨付款，另訂購滿20箱以上者，採送貨到府服務，歡迎企業及民眾踴躍採購，因數量有限欲購從速，售完為止。

鄭文燦說，過年期間到各大醫院視察，流感變少、腸病毒沒有了，只剩下吃壞肚子，笑說過年大魚大肉吃多了，希望大家多吃一點青菜，清淡蔬食很健康。

(中時 )