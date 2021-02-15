昨日（14）為情人節，而台南的鹿耳門天后宮、土城鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府、祀典武廟、大天后宮、大觀音亭及重慶寺有著府城知名的7大月老，分別掌管7種不同的姻緣，經統計，昨日共計超過30萬人次訪台南，拜拜祈求好運氣和好緣份。

春節連假期間，台南觀光大爆發，據市府觀旅局統計，國華海安商圈及赤崁文化園區等，約計5000人次造訪；而觀光重鎮安平區的漁光島、觀夕平台及安平老街等景點，也於昨日分別湧入超過2萬人次欣賞美麗風景；而德元埤及葫蘆埤也雙雙湧入5000人次遊覽。具有藝文展覽的台南美術館及奇美博物館，也都有近萬人進場享受藝文氣息。

南市府觀旅局推薦，台南新興景點「台南水上花園博物館」因地形開闊再加上戶外環境優勢，成為網美拍照的首選；烏山頭水庫風景區及曾文水庫風景區，更是適合帶一家大小到此處遊玩、觀賞自然風景；另外富含教育功能的頑皮世界，因有著完整的防疫措施及深受大小朋友喜愛的可愛動物們，絕對是連假期間戶外走春的好去處。

觀旅局長郭貞慧表示，市府將於春節連假最後期間準備驚喜彩蛋，將於15、16日早上10時至11時於高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站發放由12家廟宇共同提供的平安符袋，希望讓出門在外的遊子，在疫情期間能帶著故鄉的祝福，永保平安健康，攜帶平安符返回工作崗位。

(中時 )