新冠肺炎疫苗即將陸續運抵香港，負責新冠疫苗接種計畫的香港公務員事務局局長聶德權昨指，預料首一百萬劑德國BioNTech新冠病毒疫苗可在本月底前到港，若工作按計畫進行，預計下月初可展開疫苗接種計畫。

星島日報報導，港府將在全港十八區每區設至少一家社區疫苗接種中心，初期會先開展部分中心運作以熟悉流程。據悉，港府明天與承辦商開會討論疫苗接種中心的實務安排。

聶德權稱，疫苗接種的籌備工作已進入最後階段，會在短期內公布計畫詳情，供應商會在疫苗到港前數天通知當局，政府將在疫苗抵港後後開始接受市民預約打針。

聶德權說，接種中心會由不同機構營運，部分接種中心會設在私家醫院，預計屆時每日有約一千名醫護人員在中心工作，當局亦已經開始招募公務員做行政支援工作，現時工作進展順利，估計人手上不會造成問題。

另外，港府亦預購科興疫苗，聶德權稱暫時不確定科興疫苗供港時間，並稱科興疫苗跟其他疫苗一樣，「全球處於疫症大流行期間這些疫苗都是搶手貨。到達時間如何，當然他們都有自己本身限制」，政府正與藥廠密切聯繫。

(旺報 )