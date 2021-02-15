初四中部易塞路段及時段。（高公局提供）

初四南部易塞路段及時段。（高公局提供）

今天大年初四天氣狀況不錯，不僅適合出遊、也有人預計提前北返。高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時止，交通量為17.1百萬車公里，預估本日交通量為138百萬車公里，預判下午將出現北向車潮，建議北返用路人儘量於上午時段出發。

今日疏導措施包括：14-21時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、13-18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道之北向入口高乘載管制、0-24時國1北向埔鹽系統、國3西濱匝道封閉、7-19時國1北向虎尾、仁德及國1雙向王田、國3雙向名間匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

另外，昨天大年初三國道全日交通量，高公局表示，為128.4百萬車公里，是年平均平日之1.5倍；國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日之1.3倍。昨日下午國道車多路段包括國1北向北斗-埔鹽系統、大雅-台中系統、頭份-竹北，國3大甲-苑裡、後龍-西濱、龍潭-大溪，至20時陸續紓解；國5北向宜蘭-坪林，至今日凌晨約3時紓解，其餘路段大致正常。至於0-5時平均交通量為12.4百萬車公里，為年平均平日之3.5倍。

高公局呼籲，長途建議多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

(中時 )