新加坡貿工部表示，受惠於製造業成長帶動，去年第四季經濟萎縮幅度雖然比初估值小，但在新冠疫情肆虐下，新加坡2020年全年經濟仍創其建國以來最嚴重衰退。

貿工部公布數據指出，第四季國內生產毛額較前一年同期萎縮2.4％，優於初估的3.8％萎幅。至於2020年GDP萎縮5.4％，也比初估的5.8％萎幅略佳。

此外貿工部還預測2021年經濟可望復甦，GDP料可成長4％到6％之間。

(工商 )