新加坡Q4經濟萎縮2.4％ 10:392021/02/15 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡貿工部表示，受惠於製造業成長帶動，去年第四季經濟萎縮幅度雖然比初估值小，但在新冠疫情肆虐下，新加坡2020年全年經濟仍創其建國以來最嚴重衰退。 貿工部公布數據指出，第四季國內生產毛額較前一年同期萎縮2.4％，優於初估的3.8％萎幅。至於2020年GDP萎縮5.4％，也比初估的5.8％萎幅略佳。 此外貿工部還預測2021年經濟可望復甦，GDP料可成長4％到6％之間。 南投金紙廠初一暗夜大火 估損失2000萬元 台積電ADR太狂 陸千億級私募基金Q4爆買 1季飆8倍 (工商 ) #建國 #貿工部 #經濟萎縮 #萎縮 #初估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農業4.0翻轉深溝村 04:102021/02/13 生活新聞 市場風險偏好提高 股市看多 08:302021/02/13 財經 國民黨2016、2020為何敗選 孫大千曝關鍵400萬票 21:282021/02/14 政治 國5北向宜蘭至坪林壅塞 估隔天凌晨才紓解 19:462021/02/14 生活 美籌組5大聯盟政經軍科全面圍堵 德媒：僅能減緩陸邁向巔峰速度 12:292021/02/14 財經 蘆洲湧蓮寺國運籤抽「大吉」 股市勿追高、疫情5月紓緩 14:302021/02/12 政治 中時社論》不要低估美國憲政韌性 19:012021/02/12 中時社論 台北論壇：湯紹成》歐盟對中政策及法英德三國派艦印太地區分析 10:002021/02/13 海納百川 金牛年發財祕技1／星座運勢篇 雙子、巨蟹、魔羯財運一級棒 07:142021/02/13 運勢 助受刑人新生 諾魯技術團長李宜龍：台灣專業取勝 11:162021/02/12 國際 三大吉兆拚經濟 錢多四少離家近 04:102021/02/15 產業財經 財經熱門新聞 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 - 財經 去年全球10大晶片買家 華為採購狂掉2成 排名跌破眼鏡 - 財經 半導體是震央！美股多空對決來了 年後衝去買台積小心 - 財經 華為廢了沒在怕 北京檯面下藏利器 歐美恐失霸主地位 - 財經 緬甸持續動盪 外媒：對陸稀土供應考驗春節後開始 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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