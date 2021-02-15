過年檔兩部國片帶頭衝票房大有斬獲，《角頭—浪流連》2月5日上映9天票房破6,000萬元，暫居全台票房冠軍；《緝魂》1月29日上映至今累計票房也突破3,000萬元。

角頭系列故事警惕世人「今天公祭，明天忘記」、「歹路不可行」。今年的《角頭-浪流連》則以女性、愛情角度切入，讓觀眾以不同視角看清混沌的角頭世界。情人節前夕加碼公佈主演鄭人碩首度喜獻「聲」的電影宣傳曲《陪你到最後》。今（14）日大年初三演員黃尚禾、唐振剛、吳震亞現身台北霞海城隍廟向觀眾拜年，祈求電影票房大賣、國運平安，在現場發送電影專屬紅包袋、口罩200份秒殺。

犯罪驚悚片《緝魂》則由億萬票房導演程偉豪執導，張震與張鈞甯主演，描述豪門血案背後隱藏的驚人秘密。今日則在戲院舉辦一日店長售票活動，親自售票給排隊粉絲。過年期間勤跑宣傳行程的張鈞甯、林暉閔，今晚9點半也將和《緝魂》導演程偉豪、李銘順、吳大飛在Clubhouse和觀眾不爆雷暢聊。

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