台中榮民總醫院心臟血管中心主治醫師鄭諭聰，平日不辭勞苦、視病猶親的診治照護患者，不時獲得無數家屬的感恩荷德；農曆春節期間，家屬感恩戴澤之情溢於言表，四面八方而來的謝卡更如雪片紛飛。鄭諭聰感動說：「雖然是小小的一張卡片，卻有大大無限的溫暖與力量。」

鄭諭聰醫師目前是台中榮民總醫院心臟加護病房重症專責主治醫師；並經歷該院心臟血管中心主治醫師、心臟內科總醫師和內科住院醫師等資歷完整。同時，也曾分別前往南韓首爾Asan Medical center心臟醫學中心和日本Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital研習心導管介入性療法。

鄭諭聰除醫術精湛外，仁心仁術猶如華陀再世，因而屢次代表該院前往各國參與心臟科醫術研討和交流活動，除了獲得PCI最佳貢獻獎之外。同時，也曾獲得中國北京第五屆全國Perfect Together複雜病變慢性全阻塞病例總決賽冠軍。

外表溫文儒雅的鄭諭聰醫師，除醫術精湛之外，也是一名運動健將，不僅餘2019年參加日本金澤市（日語：金沢市／かなざわし）國際馬拉松比賽獲得佳績之外， 2020年也參加日月潭櫻舞飛揚二十九公里的環湖路跑賽也名列前茅，可謂是名「允文允武」的心臟科名醫。

(中時 )