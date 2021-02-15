台南市新營區首座社區型共融公園將於4月底完工啟用。（南市府工務局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府工務局將於新營區興業里開闢公三公園，以舊有台南縣婦女會場址，保留其空間歷史意義重新改造，打造一座全年齡、親子同樂、居民共享的社區型公園，預計4月30日完工啟用。

工務局表示，公3基地面積約797坪，與公誠國小僅隔一條公誠街，且距離民國50年（1961年）糖廠與宿舍埸興建、俗稱「五百戶」之公寓，僅有100公尺左右。公園內原舊有台南縣婦女會建築物屋齡已有60餘年之久，2018年遷出迄今閒置，內有一棟一層樓及一棟二層樓建築物，由於耐震功能不佳，且有安全之虞，再加上未登錄為歷史建築，故當時建議拆除。

然而，南市府仍希望保留其空間歷史意義，並賦予新功能，故保留一層樓的建築物川堂空間、木構架，並以鋼結構加固，更換屋面板等改建方式，作為公園涼亭休憩之用。同時，還輔以在涼亭前設置糖鐵軌道意象鋪面廊道，讓小朋友可以在該廊道騎著自行帶來的三輪車，想像成在開火車。

公3公園以保留既有具價值建物與樹木作為設計意念發想，於川堂分為西側動態區與東側靜態區，西側靜態區內保有一棵約67年的大榕樹（樹冠直徑至少20米），目前農業局已列入台南市老樹保護之列，作為公園主景樹，且於四周以透水性步道環繞，不僅保護老樹，並配合保留整理之川堂，形成公園內之主要休憩步道景觀。

另，東側動態區規畫共融式遊具與活動廣場，為新營區第一座社區型共融式公園，提供親子玩樂、遊憩之空間，配合小礫石鋪面，給予孩童安全的遊戲場所。同時，該公園也提供公誠國小學童另一處戶外教育空間，川堂前的活動廣場，也可作為戶外表演及發表場所，提供社區一處辦活動的好所在。

(中時 )