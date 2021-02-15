過年前家中大掃除，近年被主婦們奉為圭臬的「斷捨離」是大絕招，但有些東西可不能隨意丟棄。一名網友分享，他朋友年前掃出好幾疊全新、連號的台幣舊鈔，不知道該怎麼處理。照片被網友迅速轉傳，逾1.3萬人按讚，對於這些舊錢，紛紛力勸「千萬別拿去銀行換！太虧了！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，朋友發現家裡有7疊全新、大部分連號的舊鈔票，面額從1000元、500元到100元（紅色、綠色均有），甚至還有50元及10元的紙鈔，推測是已過世的長輩留下來的私房錢。

由於不知道該怎麼處理，便拍照上網請教網友，「請問單兵如何處置？」內行人表示，這些都是已在市面上停止流通的貨幣，拿去台灣銀行換也不是不行，「但就是照面額換給你」，不如找收藏家或郵幣社，說不定會出更高價錢收購。

有網友看到照片，想起「古時候」，敘述自己以前也用過這些舊鈔，5、6年級生尤其對50元紙鈔很有感覺，「因為後來50元改成硬幣，很容易就花掉了」、「拾圓、綠色百元鈔都滿少見」。

「當時的1000元可以吃好幾天，現在一天開銷可能就不只1000」。也有網友建議，雖然長輩們不在了，但最好先問過其他長輩意見，再做處理。

(中時新聞網)