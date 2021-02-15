台中榮民總醫院心臟血管中心主治醫師鄭諭聰，係雲林縣麥寮國中傑出畢業校友，父親鄭春義是該國中教員，作育英才，桃李滿天下，該校第八屆校友會會長許燕標等人感念師恩，昨天特前往拜年致意。

鄭諭聰醫師，出生於雲林縣一個窮鄉僻野的鄉鎮，自幼品學兼優。當時，曾依恃其小學畢業優越成績，想跟一般成績優異的同學一起離鄉背井前往私立明星中學就讀。

唯其父親鄭春義老師身為該鄉國中教員，聽聞自己小孩要捨近求遠，背棄自己所授課的學校，感覺有點顏面無光。因此，婉言告誡鄭醫師說：「全台灣各個國中的教科書內容都是一樣的，考的內容亦無二致。」希望鄭醫師能留在自己任教的國中就讀。

鄭春義老師言下之意是說，念書靠自己，只要肯念書到哪個學校都一樣，不要看不起鄉下學校。鄭醫師經父親曉以大義之後，猶豫了一個禮拜，終於軟化同意留在自己家鄉讀書，也因此耽誤了一個多禮拜時間，才遲遲註冊入學。

3年之後的鄭諭聰醫師，也不負父母親的期望，國中以第一名成績畢業，並順利考上台中一中，之後過關斬將一路考上醫學院，並獲中、西雙料醫師證照，鄭醫師工作之餘，也一路念到東海大學生命科學系博士學位。

麥寮國中第8屆校友會許燕標會長等一行人，除了感念師恩作育英才之外，對於畢業於麥寮國中的鄭諭聰醫師的傑出表現也感到與有榮焉，並表示，鄭諭聰醫師可能是該校立校以來，第一位考上醫學院醫學系同時擁有中、西雙料證照的第一人，可謂：「前無古人，後者來者。」

許燕標會長強調並呼籲，鄭諭聰醫師的勵志故事，值得鄉下學弟妹們效法!不要一味迷信明星學校，麥寮國中還是人才濟濟的，切勿妄自菲薄。

(中時 )