廟方從神房中迎出抽國運籤要使用的公筊及公籤。（張亦惠攝）

抽出國運籤後也依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目。（張亦惠攝）

嘉縣新港奉天宮遵循古禮15日（大年初四）上午抽公籤預測今年運勢，由董事長何達煌擲筊抽國運籤，到第50支籤才以三個聖杯抽出第59籤「癸酉」，何達煌表示，這是上籤，指出國家今年還有貴人相助。

奉天宮今天上午五點開始誦經祈福，上午9點準時團拜迎神，隨後從神房中請出公筊及60支公籤，何達煌連續抽了49籤到第50次時才獲媽祖點頭，抽出第59籤「癸酉」，內容「有心做福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。

廟方解釋，這支籤背後的故事是「老鼠精亂宋朝」，有5隻老鼠在宋朝時到宮內作亂，最後被神名收走，寓意雖有動盪但最終會有貴人相助回歸於平安，有驚無險。

何達煌說，奉天宮一切都依循古例，包括昨天就先將公筊及公籤送進神房「讓媽祖審」，今天迎神後再鳴鐘鼓請出公籤，何也說，當董事長12年第一次擲筊擲這麼多次，手感相當沉重，過程中有48個笑筊1個陰筊，最終抽出來的籤則是上籤。

(中時 )