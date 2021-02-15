緬甸政局持續動盪，由於其為全球第3大錫生產國、第18大銅生產國與重要稀土原料供應國，對市場影響引發關注，特別是對緬甸資源有不少依賴、各種生產又已完全恢復的中國大陸，也有投資人憂心受衝擊。路透分析，錫、銅幾無衝擊，但稀土供應真正考驗會在春節假期後開始。

大陸對於錫的進口依賴度約在30%至35%間，而進口量有約95%都來自緬甸，換言之，緬甸錫礦約占大陸需求28.5%至33.25%，不可謂不重。但ITA(國際錫協會)指出，緬甸最主要錫礦區是靠近中緬邊境、撣邦轄下的佤邦附近，因為與中央政府分開運作，因此可預期供貨仍將穩定。緬甸南部礦山可能會因政局動盪停產，但那些礦山僅占緬甸錫礦約2成，衝擊有限。

緬甸所有的銅產量都來自大陸企業萬寶礦業主導的2個項目，而且也有銅礦工人罷工抗議軍方政變的消息傳出，不過去年大陸銅進口量約450萬公噸，緬甸只占10萬8584公噸或約2.4%，加上國際替代來源並不難找，路透指出「這意味著任何供應中斷都不會構成重大影響。」

較麻煩的是稀土。17種稀土元素中尤其關鍵的是9種重稀土精礦，包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鎦、鈧、釔，是用於電動牽引電機、風力發電機、工業用機器人，還有與各種國防相關應用的高強度永磁體不可或缺材料，而大陸有半數份額靠緬甸進口。

獨立金屬與礦業顧問公司Adamas Intelligence常務董事卡斯提尤赫(Ryan Castilloux)表示， 緬甸大部分稀土礦區都處於少數民族自治民兵控制下，也沒有受破壞跡象，唯一必須擔憂的是這些民兵組織怎麼看待北京當局與緬甸軍政府關係，因為稀土穩定供應對大陸很關鍵，「當中國過完農曆年復工後，來自緬甸穩定又充足的稀土供應，將比以往任何時候都來得重要。」

(中時新聞網)