據大陸國家衛健委和河北省衛健委通報，2月14日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增1例本土確診病例，為河北省石家莊市報告。

此前，大陸31省區市已連續7天、河北省已連續10天無本土新增病例。

這例新增確診病例從1月10日開始集中隔離，直到2月13日（年初二）才因發燒入院。

這名病例為疫情重災區的河北石家莊藁城區增村鎮小果莊村人2021年1月3日至9日居村無外出，期間核酸檢測均為陰性；1月10日轉運至藁城區指定隔離點，期間核酸檢測均為陰性，1次血清檢測為陰性；2月13日晚因發燒轉運至石家莊市第三醫院，2月14日早核酸檢測結果呈陽性，當日轉運至河北省胸科醫院，診斷為確診病例。

陸媒指出，這提醒病毒並未遠去，仍需保持高度戒備、做好日常防控。

截至2月14日24時，河北省現有本土確診病例153例（普通型134例、輕型19例）；尚在醫學觀察本土無症狀感染者9例。

(旺報 )