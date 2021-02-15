超級不衛生！電玩實況主鳳梨妹日前到林口夜市買炭烤串燒吃，意外拍下後面阿姨拿竹籤剔牙再串香菇的畫面，噁爛過程在直播中被網友看得一清二楚，鳳梨妹被提醒後才知道自己吃了口水串燒攤販，讓她崩潰直呼畫面太驚悚，事情曝光後，該攤商立即遭林口夜市撤攤，永久停業。

大媽剔牙完，竹籤上的口水往衣服上擦一擦。(翻攝自 鳳梨妹臉書)

竹籤重複利用繼續串。(翻攝自 鳳梨妹臉書)

鳳梨妹8日在臉書PO出她到林口夜市買串燒時，直擊後方阿姨用竹籤剔牙的畫面，只見阿姨很順手地將手上串食材的竹籤當牙籤使用，忘我地剔牙一陣子之後，眼睛正好掃到前方有手機在拍，假裝若無其事地看向遠方，右手拿著竹籤上的口水往衣服上擦，接著用同一支竹籤繼續串燒，讓鳳梨妹看傻眼，大呼第一次到林口夜市直播就這麼驚悚，而且這畫面還是觀眾發現告訴她的，讓她超想哭「為什麼要告訴我…」。

對此，網友紛紛留言：「你終於發現串燒美味的源頭了」、「原來這就是祖傳秘方」、「重點是這間生意還滿好的XD」，還有人表示「通常這種行為的人都是超級傳播者，不自覺自己的行為不衛生，自然就會變成加速傳播疾病的媒介」。

接獲此事的林口夜市管委會也立即發聲明，表示該烤肉攤商造成食安疑慮、觀感不佳等問題深表歉意，已經開除該名剔牙員工，管委會即日起將該攤商從林口夜市撤攤，並永久撤銷設攤資格，強調未來會加強其他攤商的食安教育說明與訓練，確保消費者的食安健康。

圖為直播主鳳梨妹平常在臉書分享生活照，結果第一次逛林口夜市買炭烤就撞見大媽拿剔牙竹籤串燒。(翻攝自 鳳梨妹FB)

圖為直播主鳳梨妹平常在臉書分享生活照。(翻攝自 鳳梨妹FB)

(中時新聞網)