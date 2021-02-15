美國26歲網球女將佩古拉（Jessica Pegula）2021年澳洲網球公開賽驚奇之旅持續，今天在女單16強戰以6比4、3比6、6比3重挫大會第5種子、烏克蘭美女選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），生涯首度打進到網球四大賽女單8強。

佩古拉雖然在職業網球的成就還沒像小威廉絲、大坂直美等知名球星那樣顯赫，但來自美國紐約水牛城的她家庭背景雄厚，父母泰瑞·佩古拉（Terry Pegula）、金姆·佩古拉（Kim Pegula）是北美四大職業賽隊伍老闆，兩人手中的佩古拉運動娛樂公司擁有職業美式足球NFL水牛城比爾隊、職業冰球聯盟NHL水牛城軍刀隊等運動隊伍。

目前世界排名第61的佩古拉，對世界第5的絲薇托莉娜的勝利是她生涯首度擊敗世界前十好手，之前她對世界前十的戰績是0勝6敗；本屆澳網至今連過四關，包括首輪擊敗的12號種子艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），已經有兩位澳網女單種子敗在她拍下，而她在本屆澳網之前，生涯在四大賽的單打成績僅有3勝。

佩古拉在場邊訪問時表示，第二盤自己有點慌亂，但仍繼續努力找尋機會，場上每一分都很重要，她就是盡力打好每一球、好好移動每一步，離開前她也在大會攝影鏡頭前的透明壓克力板留言：「嗨老爸、嗨老媽，下一輪見囉！」

(中時 )